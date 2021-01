Ventura torna al Torino? Cairo: "Mai pensato a lui come dirigente. È un bravo allenatore"

Urbano Cairo, presidente del Torino, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche delle voci sul ritorno come dirigente di Giampiero Ventura: "Non ho mai pensato a lui in qualità di direttore tecnico o di dirigente, non l'ho mai pensato. Lo ritengo un bravo allenatore".