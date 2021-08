Verona, Di Francesco: "A volte le individualità e i giocatori di qualità fanno la differenza"

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, il tecnico del Verona Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN: "A volte la differenza le fanno le individualità e i giocatori di qualità. Ci ha penalizzato aver preso il gol subito dove abbiamo fatto noi l'assist. C'è stato un errore di interpretazione. Prendere gol su rimessa laterale infastidisce. Poi Ceccherini si è fatto male e mi ha tolto gli slot".

Sei gol subiti.

"Se analizzi i gol presi, il primo è su fallo laterale. Col Sassuolo eravamo in inferiorità numerica per 45 minuti. Oggi il secondo ha saltato con libertà, era una palla leggibile".

Preoccupato o no?

"Sono preoccupato perchè la facilità di far tirare gli altri non ce l'abbiamo, ma la facilità di prendere gol così. Dobbiamo limare il fatto di aver preso questi gol. Il cambiamento porta a perdere quelle sicurezze e quelle forze che ha questa squadra che con un pizzico di fortuna in più le va a risolvere".

Cosa può portare Simeone?

"Più gol. Quella che è la nostra carenza. Un attaccante che riesce a risolvere tante situazioni. Nel primo tempo siamo stati poco concreti, siamo stati poco bravi ad andarla a chiudere. Noi creiamo tante occasioni pericolose, ci manca quel cecchino".

Si giocheranno una maglia Kalinic, Simeone e Lasagna?

"Cambiare tanto secondo me è un errore. Lasagna può interpretare il ruolo di seconda punta. L'alternativa in più ce l'abbiamo e in base all'avversario sfrutterò le loro caratteristiche".