Verrà riscattato dal Milan? Tomori: "Se gioco bene, il mio futuro si risolverà da solo"

Il difensore Fikayo Tomori e le sue prime settimane da calciatore del Milan nel corso di una intervista rilasciata a 'Skrill.com'. "Sono venuto qui per far parte della corsa per il titolo e - ha detto - provare a giocare quante più gare è possibile. Voglio migliorare e aiutare la squadra il più possibile".

Tomori s'è poi espresso sulla possibilità di giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic: "Per me è un privilegio giocare con lui, da 15 anni è un attaccante di livello mondiale e stando ogni giorno con lui puoi capire come è arrivato e si mantiene a quel livello".

Il difensore inglese ha poi parlato del suo futuro. A gennaio, il Milan l'ha acquistato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto: "Se gioco bene, il futuro si risolverà da solo. In questo momento sono concentrato solo sul Milan, sulla possibilità di giocare nel migliore dei modi".