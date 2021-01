Via al mercato, cosa serve all'Inter? Priorità alla quarta punta. Papu solo se diventa un'occasione

Vendere per, eventualmente, comprare. E' questa la linea tracciata da Suning per la gestione da parte dell'Inter del mercato di gennaio. Una sessione in cui i nerazzurri dovranno dunque dare priorità alle cessioni per poi pensare a possibili rinforzi alla rosa di Antonio Conte. Il mirino in tal senso è puntato principalmente sulla quarta punta, posto che Andrea Pinamonti è vicino alla partenza in cerca di minutaggio (e gol). Olivier Giroud piace ma è complicato, Graziano Pellé piace come profilo a Conte ed è libero da vincoli contrattuali, Gervinho potrebbe dare qualcosa in più in fatto di variazioni tattiche. Edin Dzeko, sogno non troppo nascosto dello stesso Conte da circa un anno e mezzo, ad oggi non sembra un'operazione sostenibile visti i presupposti finanziari di cui prima.

C'è poi la questione Papu Gomez: l'Inter non ha necessità in tal senso, ma dovesse liberarsi a costo zero o comunque a prezzo di saldo sarebbe difficile girarsi dall'altra parte. Chiusura col centrocampo: col rientro in gruppo di Vecino le maglie sembrano tutte assegnate. Ma Marotta e Ausilio resteranno sicuramente con gli occhi aperti fino a fine gennaio in attesa di possibili occasioni.