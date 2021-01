Via al mercato, cosa serve all'Udinese? Il vero rinforzo è tenere il gioiello di casa

vedi letture

“I movimenti principali si faranno dopo queste prime sei partite, rimarremo alla finestra fino all'ultima settimana di mercato tranne i calciatori in esubero”. Prima della sfida di ieri contro la Juventus, Pierpaolo Marino è stato piuttosto chiaro: nel mercato che si aprirà oggi, l’Udinese non dovrebbe giocare un ruolo da protagonista. I friulani, al momento, non cercano particolari rinforzi. Il colpo principale sarà resistere alle offerte per Rodrigo De Paul, per il cui cartellino i bianconeri hanno in verità fissato un prezzo alto e che difficilmente qualcuno tra i club interessati sarà pronto a versare. Difficile anche che parta Kevin Lasagna. In caso di necessità o di occasioni last minute, il reparto su cui accendere i riflettori potrebbe essere il centrocampo: all’estero è circolato in tempi recenti il nome di Lazar Tufegdzic, dello Spartak Subotica.