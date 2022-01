Vieri: "Sanchez è un campione. Non si può discutere. Era strano vederlo giocare 3'"

Christian Vieri nel corso della ‘BoboTv’ in onda su Twitch ha parlato del ‘man of the match’ della Supercoppa, Alexis Sanchez dell’Inter: “È un anno e mezzo che diciamo che Sanchez sia un campione. Giocava nel Barcellona di dieci anni fa e questo basta e avanza. Il suo unico problema sono gli infortuni. Era strano vederlo giocare 3’. L’errore di Alex Sandro? Ho letto critiche incredibili. Un giocatore per un errore viene etichettato come scherzo”.