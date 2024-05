Viti risponde a Zaccagni: il campionato di Lazio e Sassuolo finisce con EL e retrocessione

Zaccagni chiama e Viti risponde. È stata una partita con poco da dire, quella tra Lazio e Sassuolo, con i biancocelesti già qualificati in Europa League e i neroverdi retrocessi da una settimana. Due le reti, entrambe nel primo tempo, e un punto in classifica finale che non smuove di certo gli equilibri.

Hysaj e Kamada sfiorano il vantaggio

Grandissima occasione già al 3' per i biancocelesti, quando un filtrante di Gila spedisce Hysaj in porta, ma a tu per tu con Cragno calcia addosso al portiere del Sassuolo. Altra palla-gol clamorosa per i capitolini al 31', con un pallone nel cuore dell'area di rigore per Kamada che prova la conclusione, trovando però ancora una volta l'opposizione tempestiva di Cragno. Termina così 0-0 il primo tempo della contesa fra Lazio e Sassuolo, gara che sembra avere davvero ben poco da offrire.

Zaccagni chiama e Viti risponde

Dopo un primo tempo senza emozioni nei primi 20 minuti della ripresa inizia lo spettacolo. Prima la rete di Zaccagni, che porta in vantaggio i capitolini al 60': calcio di punizione dai venticinque metri, conclusione con il destro del numero 20 che passa accanto alla barriera e beffa sul palo Cragno. Sei minuti più tardi il gol dell'1-1 del Sassuolo, con Mattia Viti. Calcio di punizione di Thorstvedt, tocco di testa di Romagnoli che diventa un assist involontario per il difensore che tutto solo manda in rete. 1-1 dunque al 66' all'Olimpico e qualche fischio dall'Olimpico quando il signor Tremolada decreta la fine dell'incontro.

