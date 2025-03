Vlasic: "Mi sento bene dopo un inizio tosto. I nuovi ci hanno portato qualità"

Nel post partita di Torino-Empoli, negli studi di Sky Sport, ha parlato il match winner di serata Nikola Vlasic: “L’inizio è stato tosto perché avevo un grande infortunio ma adesso ho la giusta condizione fisica. Oggi è stata una gara tosta. Sappiamo di dover concretizzare le occasioni che abbiamo. Sono felice per me e per la squadra, dobbiamo continuare così”.

10 partite che fate gol, non sono poche.

“Si perché i nuovi arrivati hanno portato più qualità davanti. Con questo tipo di gioco possiamo segnare ancora di più”.