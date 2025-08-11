Torino, Vlasic: "Saremo pronti per l'Inter. Simeone? Si vede che capisce il calcio"

Nikola Vlasic ormai è un punto di riferimento per il Torino. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato pure del nuovo acquisto Giovanni Simeone, arrivato poco tempo fa dal Napoli: "Si è inserito con un atteggiamento positivo. L'ho visto tranquillo, a suo agio. Quando si lavora si lavora, quando si scherza si scherza. Ha tanta esperienza in Serie A, si vede che lui capisce il calcio. E poi è un uomo delizioso".

Mai visto lei così in forma ad agosto: cosa sogna dall'annata?

"Sogno di avere una stagione intera senza infortuni. Voglio e devo fare un anno completo: voglio giocare tutte le partite, fare tutti gli allenamenti senza saltare niente. Se ci riuscirò, per me sarà un buon campionato".

Baroni ambisce a un calcio relazionale: molti ruoli sono fluidi, tanti movimenti e si vede che le sinergie tra di voi sono da migliorare...

"E si vede pure che molti movimenti sono imperfetti. Ma partite come quella di Valencia, contro avversari forti, ci aiutano a capire a che punto stiamo. Il calcio del mister è bello, piace a tutti".

Quanto ci vorrà per completare il processo?

"Saremo sicuramente pronti per l'inizio della Serie A. Meglio aver perso a Valencia in amichevole e non il 25 a Milano, in campionato, contro l'Inter".