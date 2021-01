William José ad un passo dal Wolverhampton: ora Cutrone può tornare in Serie A

Il Wolverhampton avrebbe definito nelle ultime ore l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di William José, attaccante della Real Sociedad pronto a cominciare una nuova avventura in Inghilterra. E l'arrivo di William José in maglia Wolves mette fuori dalla porta Patrick Cutrone, attaccante italiano tornato a Wolverhampton poche settimane fa dopo l'interruzione del prestito alla Fiorentina: l'ex Milan ora partirà nuovamente e potrebbe tornare in Italia, Parma e Benevento sono pronte ad accoglierlo.