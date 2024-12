Zazzaroni: "Motta non è il Messia... Diventerà un grande allenatore ma oggi non lo è"

vedi letture

Nel corso della trasmissione 'Pressing', il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni ha così analizzato il momento della Juventus, squadra che ieri sera ha pareggiato 1-1 al Via del Mare contro il Lecce: "In estate hanno speso 50 milioni di euro per Douglas Luiz che in questo momento è al bar. Manca un secondo centravanti perché hanno dovuto migliorare il centrocampo e hanno rischiato in difesa e in attacco. La profondità della rosa è figlia delle scelte iniziali. E' una squadra che è stata ricostruita, io a Thiago Motta gli do tutto il tempo che volete, non mi piace l'atteggiamento di certa gente che sembra sia arrivato il messia. Motta non è il messia, diventerà un grande allenatore ma oggi non è un grande allenatore. E' un allenatore che sta diventando grande, questa è la differenza".

Lecce-Juventus 1-1, il tabellino della gara

Lecce (4-3-3): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Gallo (38' st Pierotti); Coulibaly, Ramadani (29' st Kaba), Rafia (36' st Oudin); Dorgu, Krstovic, Morente (29' st Rebic). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Berisha, Helgason, Mcjannet, Marchwinski, Hasa, Sansone. Allenatore: Giampaolo

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti (18' st Rouhi), Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (18' st Fagioli); Conceicao (38' st Pugno), Koopmeiners, Yildiz (29' st Mbangula); Weah. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Montero, Pagnucco, Papadopoulos, Owusu. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 23' Cambiaso (J), 48' st Rebic (L)

Ammoniti: Coulibaly (L), Cambiaso, Danilo, Fagioli, Koopmeiners (J)