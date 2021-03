Zhang vuole tenersi l'Inter. Gazzetta dello Sport: "Suning fiduciosa di conservare la maggioranza"

"Zhang vuole tenersi l'Inter", è questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ad aprile il presidente nerazzurro tornerà a Milano, dove manca ormai da 6 mesi. In questo periodo Zhang jr ha potuto lavorare per dare forma al progetto iniziale, salvare ad ogni costo la maggioranza, scrive la rosea. In Cina le nubi non sono andate via del tutto, ma Zhang è convinto sia di poter reperire sul mercato i soldi sufficienti per finire la stagione senza angosce, sia di rimanere nel futuro prossimo come azionista di maggioranza in un nuovo assetto societario. Dopo mesi complicati adesso lo scenario è un po' diverso: la vendita del 23% delle azioni di Suning.com ad alcune aziende di stato (1,9 miliardi incassati), ha premesso alla proprietà nerazzurra di rendere meno urgente la necessità di valutare le proposte sul tavolo per il loro club europeo. La voglia di futuro a Milano adesso è grande, ma è comunque legata a una nuova iniezione di denaro, una finanziamento ponte scrive il quotidiano sportivo, o direttamente un socio di minoranza. In ogni caso servono 250 milioni.