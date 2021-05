Zidane nome caldo per la Juventus? Il tecnico sul futuro: "Penso solo alle ultime 3 gare col Real"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Granada, rispondendo anche ad una domanda sul suo futuro. Zizou, insieme ad Allegri, è uno dei nomi caldi per il futuro della panchina della Juventus: "Se sto già pensando al mio futuro? No, ci mancano ancora tre partite e in questo momento sto pensando solo a questo".