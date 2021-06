Alessandria, per l'attacco piace Morosini. Ma ci sono anche Como e Ascoli sul fantasista

Il futuro di Leonardo Morosini potrebbe essere ancora in Serie B. Il fantasista classe '95, retrocesso nell'ultima stagione con la Virtus Entella, infatti è nel mirino di almeno tre club cadetti pronti a bussare alla porta dei liguri per un calciatore che può ricoprire più ruolo in attacco. Secondo quanto riportato da Grigionline Morosini piace molto al neo promosso Alessandria, ma anche a Como e Ascoli. Quest'ultimo club, dove il giocatore ha già giocato nel 2020 (19 presenze e sei reti) sarebbe in vantaggio sui rivali.