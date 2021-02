Ascoli-Frosinone, i convocati di Nesta: ancora out Brighenti. Assente anche Zampano

Sono 23 i giallazzurri convocati da Alessandro Nesta per la gara contro l’Ascoli in programma domani allo stadio Del Duca. Assenti Zampano per squalifica e Brighenti, ancora alle prese con un affaticamento muscolare in difesa. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Vettorel, Trovato

Difensori: Szyminski, Curado, Ariaudo, Salvi, D’Elia, Capuano, L. Vitale

Centrocampisti: Gori, Tribuzzi, M. Vitale, Boloca, Kastanos, Carraro, Rodhen, Maiello

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Millico, Brignola, Iemmello