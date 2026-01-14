Pescara, Oliveri rientra dall’infortunio: primo “rinforzo” del 2026 per Gorgone

Il Pescara ritrova Andrea Oliveri e può considerarlo, a tutti gli effetti, il primo innesto del 2026. L’esterno classe 2003, scrive La Gazzetta dello Sport, è tornato finalmente a disposizione dello staff tecnico dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per circa tre mesi.

Oliveri era finito ai box alla vigilia della trasferta del 25 ottobre contro la Virtus Entella, fermato da un problema muscolare che aveva subito fatto scattare l’allarme. Il tentativo di rientro non aveva però avuto l’esito sperato: nella successiva gara contro il Catanzaro, il giovane esterno aveva riportato una ricaduta che ne aveva allungato ulteriormente i tempi di recupero.

Ora, però, l’emergenza è alle spalle. Il rientro di Oliveri rappresenta una risorsa importante per il Pescara. Un recupero che vale come un acquisto e che amplia le opzioni a disposizione di Giorgio Gorgone in vista della seconda parte di stagione.