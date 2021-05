Ascoli, Sottil: "Sarà una gara vera, a Verona vogliamo chiudere in bellezza"

Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida col ChievoVerona: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario salvandoci direttamente con una giornata di anticipo. Abbiamo preparato questa partita come sempre, c'è un clima sereno. Andiamo a Verona per chiudere in bellezza, abbiamo fatto una rincorsa incredibile e l’ultima giornata vogliamo centrare la vittoria per terminare il campionato a 47 punti. Sarà una gara vera, giocheremo 100 minuti e il campo dirà chi sarà il migliore".