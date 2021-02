Bjorkengren: "Il mio sogno è arrivare in Serie A, e voglio arrivarci con il Lecce"

Giornata di conferenza stampa in casa Lecce, con il centrocampista John Bjorkengren che ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole, riprese da pianetalecce.it: "In queste ultime tre partite ho giocato tanto e sono contento di aver dato una mano alla squadra. Mi sento molto più in fiducia e mi trovo bene con il resto della squadra. Posso fare ancora meglio, prima delle ultime tre partite non ero contento del mio rendimento ma adesso sento di essere migliorato. All’inizio avevo molto da imparare, ero un giocatore nuovo in una squadra nuova. Si parlava molto di tattica e della ricerca della mia posizione in campo. Ho cercato di capire come i miei compagni e il mio allenatore volessero che giocassi e col tempo le mie prestazioni sono andate in crescita, ho guadagnato fiducia. Tutti i compagni di squadra sono stati molto gentili con me, mi hanno aiutato nell’inserimento. All’inizio è stato difficile per la lingua, mi hanno aiutato soprattutto i ragazzi che parlavano inglese ed erano qui da più tempo. La mia posizione sul campo? Quella di un centrocampista prettamente difensivo m a il mister chiede un grande lavoro in entrambe le fasi. Grazie allo schema di gioco del mister ho la possibilità di essere propositivo e di cercare la via della rete, so che posso e devo migliorare in questo aspetto".

Spazio poi all'esperienza con la Nazionale svedese: "In nazionale Under 21 c’erano tanti talenti, è difficile indicare un solo giocatore, molti di loro sarebbero felici di venire qui a Lecce. Ibrahimovic è il giocatore più forte nella storia del calcio svedese, lo seguo molto qui in Italia. Nella nazionale under 21 ho giocato con Ingelsson e Kulusevski, mi hanno dato dei consigli prima di venire qui e mi hanno parlato bene del campionato italiano. Ovviamente il mio sogno è arrivare a giocare in serie A, è il sogno di tutti i calciatori, e voglio arrivarci con il Lecce".