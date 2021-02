Brescia, al Via del Mare la prima di Pep Clotet sulla panchina. Ci sarà anche Gastaldello

Dopo che nel 3-3 dello scorso weekend contro il Cittadella nel quale è toccato a Daniele Gastaldello scendere in panchina, oggi per il big match in casa del Lecce. sarà Pep Clotet a guidare le Rondinelle a bordo campo. Questo è quanto riporta il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla città di Brescia oggi in edicola. Clotet, vero e proprio carneade per il calcio italiano, è il quindi allenatore a guidare il club lombardo in appena 21 delle 38 giornate previste dal campionato di Serie B dopo Luigi Delneri, Diego Lopez, Davide Dionigi e, appunto, Gastaldello che sarà comunque presente in panchina.