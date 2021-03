Brescia, Clotet: "In campo sempre per vincere. Donnarumma? Sta lavorando bene"

vedi letture

Il tecnico del Brescia Pep Clotet in vista della sfida contro il Cosenza ha parlato in conferenza stampa dell’andamento della squadra e della crescita di Donnarumma, bomber che finora è mancato alla squadra lombrada: “Nell'ultimo match non abbiamo portato a casa i tre punti, ma era importante muovere la classifica e ci siamo riusciti. In questa fase, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato, tutti i match sono determinanti a partire dalla sfida contro il Cosenza. Noi andiamo sempre in campo per vincere e lo dimostra il nostro approccio alle gare e come le iniziamo. Il calo nei secondi temp non penso assolutamente sia una questione fisica. Dobbiamo essere bravi nel gestire l'eventuale vantaggio e le partite. - conclude il tecnico spagnolo come si legge sul sito del club - Donnarumma? Sta lavorando bene e molti dei suoi assist sono serviti ad Ayé per fare quello che ha fatto. A me non interessa se segna uno o l'altro perché ho la testa focalizzata sull'obiettivo. Chiedo ai tifosi di stare con noi sempre perché tutti all'interno del Club vogliamo il bene del Brescia”.