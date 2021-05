Brescia, la settimana di fuoco di Cellino: nodo Ds e mister. Si può puntare a soluzioni interne

Tanti rumors in casa Brescia, con patron Massimo Cellino che a breve dovrà sciogliere tutti i nodi, a cominciare da quello legato al Ds. Come già avevamo anticipato, Giorgio Perinetti sembra ormai a un passo dall'addio, e Sandro Federico, ora al Teramo, è il nome in pole per la sostituzione: la strada, però, sembra in salita, ed ecco quindi spuntare, come riferisce BresciaOggi, il nome di Christian Botturi, attuale responsabile del settore giovanile delle Rondinelle.

Spazio poi alla questione mister: qualora fosse terminata anche l'avventura di Josep Clotet, spazio ai nomi di Fabio Caserta e Antonio Filippini, ma occhio anche a Daniele Gastaldello, vice di Clotet. Potrebbe infatti prospettarsi anche la sua promozione.