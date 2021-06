Chievo, De Giorgis su Vignato jr: "Ci piacerebbe tenerlo, ma ha richieste anche fuori dall'Italia"

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Chievo Giorgio De Giorgis in un'intervista a L'Arena ha parlato anche dei tanti giovani in rampa di lancio a partire da Samuele Vignato: “È il giocatore che ha più richieste e non solo dall'Italia, tutto il mondo lo conosce. Ci piacerebbe tenerlo e farlo crescere ancora. Per un ragazzino del 2004 la Serie B resta una categoria difficilissima e non dobbiamo aspettarci da lui tutto e subito nonostante il grande talento. - continua De Giorgis – In questa stagione mi aspetto un salto di qualità da parte di De Luca in primis, e poi anche da Zuelli, Bergagnoli, Viviani e Fabbro. Siamo scoperti in mezzo, ma in casa abbiamo tanti attaccanti e questa è una buona base. E non ci dimentichiamo che il mercato è ancora lungo”.