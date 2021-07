Chievo, Garritano e Canotto piacciono a tanti. Ma potrebbero restare ancora in gialloblù

Luca Garritano e Luigi Canotto sono i due giocatori del ChievoVerona più gettonati dalle voci di mercato, ma i loro adii al club veronese non sono così scontati. Secondo quanto riferito da L’Arena il primo non ha mai spinto per andare via e non è mai stato messo nella lista dei partenti in maniera ufficiale anche se, dopo l’ottima stagione appena passata, le richieste non mancano: Monza, Parma, Lecce sono infatti interessate al classe ‘94, ma vere offerte sul tavolo non ne sono arrivate e per questo potrebbe restare a disposizione del neo tecnico Zaffaroni. Stesso dicasi per il secondo con Cremonese e Salernitana, che si erano interessate nelle scorse settimane, che sono sempre più defilate. I due quindi potrebbero continuare la loro avventura in gialloblù.