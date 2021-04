ChievoVerona, Aglietti verso la conferma per la prossima stagione: c'è già l'accordo

Se sarà Serie A il rinnovo sarà automatico, come da contratto, ma anche se non dovesse esserci la promozione nella massima serie, sarà Alfredo Aglietti ad allenare il ChievoVerona nella prossima stagione. Come infatti riferisce il quotidiano L'Arena, tra le parti c'è già un accordo verbale, una volontà comune di continuare il percorso insieme.

Non resta quindi che mettere tutto nero su bianco.