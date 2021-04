Cittadella-Chievo 1-0, le pagelle: Gargiulo decisivo, attacco gialloblù anonimo

Le pagelle di Cittadella-Chievo, gara finita 1-0 per i granata.

CITTADELLA-CHIEVO 1-0

Marcatori: 82’ Gargiulo (Ci)

CITTADELLA

Kastrati 6 – Poco impegnato nel corso del match, rispondendo presente nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa.

Vita 6,5 – Tiene a bada nel migliore dei modi Garritano e Renzetti, mostrando grande duttilità nell’inedita posizione di terzino. (Dall’86’ Perticone s.v.)

Frare 6,5 – Prova di grande attenzione nella protezione dell’area di rigore. Non cala di concentrazione per tutto l’arco della gara.

Adorni 6,5 – Contribuisce a far arrivare davvero poche conclusioni dalle parti di Kastrati, risultando tar i protagonisti della prova coriacea del Cittadella.

Camigliano 6,5 – Spostato nel ruolo di terzino, interpreta tale posizione in modo prettamente difensivo e lo fa con ottimi risultati.

Proia 6 – Utile soprattutto in fase d’interdizione, mentre si vede meno sul piano degli inserimenti offensivi. (Dal 69’ Gargiulo 7,5 – Entra e decide il derby, segnando un gol di vitale importanza per la stagione del Cittadella)

Iori 6,5 – Dirige al meglio la mediana, chiudendo le azioni avversarie per poi avviare la manovra. (Dall’83’ Pavan s.v.)

Branca 7 – Gara per lo più di sostanza da parte dell’interno granata, che si fa vedere maggiormente in avanti dopo l’intervallo servendo anche a Gargiulo il pallone della vittoria.

Rosafio 5,5 – Entra anche lui nella lotta in mezzo al campo, faticando però in fase di rifinitura. (Dal 69’ D’Urso 6 – Buon impatto sul piano della grinta e della qualità da parte sua)

Beretta 5,5 – Fatica ad incidere negli ultimi metri, anche quando il Cittadella è più intraprendente sul piano offensivo.

Tavernelli 5,5 – Una conclusione murata da Renzetti e poco altro. Non rientra nel secondo tempo per via di un problema fisico. (dal 46’ Ogunseye 5,5 – Non aumenta di molto la pericolosità offensiva del Citta).

CHIEVO

Semper 6 – Primo tempo quasi da spettatore non pagante. Nella ripresa prende gol nell’unico tiro effettuato dal Cittadella.

Mogos 5,5 – Accompagna sempre l’azione offensiva, venendo bucato però nell’azione del gol di Gargiulo.

Leverbe 6 – Molto attento a protezione dell’area, talvolta spazzando via il pallone senza badare molto all’estetica. Qualche incertezza in più nella ripresa.

Gigliotti 6 – Vince diversi duelli con gli attaccanti avversari, mantenendosi su buoni livelli per tutto l’arco della partita.

Renzetti 5,5 – Meno intraprendente sulla sinistra rispetto ad altre partite. Pochi cross arrivati dai suoi piedi. (Dal’87’ Margiotta s.v.)

Canotto 6 – Non si risparmia come al solito sul piano della corsa, peccando di precisione in diverse circostanze.

Palmiero 6,5 – Alterna sciabola e fioretto nella sua presenza in mezzo al campo, giocando la solita gara di grande intelligenza. (Dall’87’ Viviani s.v.)

Obi 6 – Tanta sostanza in mediana, oltre a diverse iniziative offensive. Non molla fino alla fine, lottando come un leone nella zona nevralgica del campo.

Garritano 5,5 – Pochi spunti sulla sinistra, ben contenuto da Vita. Non migliora con il passare dei minuti. (Dal 77’ Di Gaudio s.v.)

Fabbro 5 – Si muove soprattutto sul versante destro, senza pero riuscire a creare palle gol. (Dal 67’ Ciciretti 5,5 – Un paio di conclusioni verso la porta, ma anche una copertura non eccellente sul suo lato in occasione del gol)

De Luca 5 – Qualche pallone tenuto per far salire la squadra, ma anche poca incisività in avanti. (Dal 67’ Djordjevic 5 – Il suo ingresso in campo non produce alcun effetto sul potenziale offensivo gialloblù)