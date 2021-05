Cittadella-Monza, i precedenti dicono brianzoli. Ma i veneti non perdono da marzo in casa

Questo pomeriggio, ore 18:30, Cittadella e Monza scenderanno in campo per la semifinale d’andata dei play off di Serie B. Una gara che vede i brianzoli favoriti non solo per il miglior posizionamento nella stagione regolare, ma anche per i precedenti. Al Tombolato in sette gare infatti i brianzoli hanno vinto in ben quattro occasioni (l’ultima per 2-1 lo scorso 31 ottobre) contro le due vittorie dei padroni di casa (l’ultima per 2-1 in Coppa Italia Lega Pro nel 2003/04), ma non solo. Il confronto fra i tecnici Venturato e Brocchi pende a favore del secondo che ha vinto tre volte, con un pari, nei quattro precedenti incontri.

C’è però da ricordare che al Tombolato il Cittadella è imbattuto da sette gare e non perde dalla sfida contro il Pescara dello scorso 2 marzo. Da allora i veneti hanno raccolto quattro vittorie e tre pareggi. Inoltre il Cittadella è una squadra esperta nei play off con ben sei partecipazioni, a fronte della prima assoluta dei biancorossi, con 5 vittorie, 3 pari e 5 sconfitte nelle 13 gare giocate finora.