Cittadella-Pescara, le formazioni ufficiali: Giannetti dal 1°, con Ogunseye c'è Tavernelli

Il Cittadella per la sfida contro il Pescara di questo pomeriggio, fischio d'avvio alle 19:00, si affida a Tavernelli al fianco di Ogunseye con D'Urso trequartista. In difesa Benedetti e Ghiringelli sono gli esterni con Camigliano al centro. In porta spazio a Kastrati. Il Pescara risponde con l'esordio dal primo minuto di Giannetti al fianco di Odgaard. Centrocampo confermato a cinque con Maistro mezzala, mentre in difesa Guth e Drudi affiancano Scognamiglio. Queste le formazioni ufficiali

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Gargiulo, Proia, Branca; D’Urso; Ogunseye, Tavernelli. Allenatore Venturato

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Guth, Scognamiglio, Drudi; Balzano, Dessena, Busellato, Maistro, Masciangelo; Odgaard, Giannetti. Allenatore: Grassadonia