Como, al via il 9 luglio la stagione 2021-22: in ritiro a Bormio fino al 23 del medesimo mese

Poco meno di un mese e la stagione del Como prenderà il via: la squadra, infatti, si ritroverà il 9 luglio per trasferirsi poi a Sondrio, sede del ritiro estivo della truppa di mister Giacomo Gattuso.

Questa la nota della società:

"Partirà ufficialmente il 9 luglio il ritiro pre-stagione del Como 1907 che, dopo la vittoria del campionato di Serie C, ricomincerà a lavorare in vista dell’avvincente ritorno in Serie B.

La nuova sede del ritiro, dal 9 al 23 luglio 2021, sarà la splendida cornice di Bormio (SO), dove i lariani potranno preparare la stagione in maniera ottimale grazie ad una struttura all’avanguardia e dagli standard elevati.

Nella giornata di venerdì 9 luglio squadra e staff tecnico, dopo aver ultimato i test, partiranno in direzione Valtellina dove alloggeranno presso l’Hotel Palace.

La sede degli allenamenti sarà invece il Centro Sportivo Comunale".