Cremonese, Buonaiuto: "Centrare i playoff? Passa tutto dalla partita di sabato: noi ci crediamo"

vedi letture

"Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, per fare bilanci preferisco aspettare la fine del campionato. Sabato arriva la Reggina, ci aspetta una gara difficile che per noi sarà come uno scontro diretto, ma ci stiamo lavorando da più di una settimana e sappiamo come affrontarla: speriamo di portarla a casa": nella conferenza stampa di metà settimana, esordisce così l'attaccante della Cremonese Cristian Buonaiuto.

Che ha poi proseguito andando sul suo personale: "Sapevo di non essere al 100% a inizio stagione, ho cercato d rimettere quanto prima in forma per aiutare la squadra. Sono felice di essere approdato qui a Cremona, ho ancora un altro anno di contratto ma spero che la mia avventuri qui si prolunghi il più possibile. Con il cambio in panchina c'è stato anche un cambio tattico, prima eravamo più attendisti e ora più propositivi, e io riesco a esprimermi al meglio".

Conclude tornando a una nota generale: "Centrare i playoff? Passa tutto dalla partita di sabato: noi ci crediamo. E vogliamo portare a casa la vittoria".