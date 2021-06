Cremonese, Pecchia: "Qui non manca nulla per la A. Dobbiamo solo trovare l'identità"

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua avventura alla guida del club lombardo in vista della prossima stagione: “A Verona avevo fatto la B e poi la A, non mi era mai successo di essere confermato nella stessa categoria. Qui c'è una base di lavoro con giocatori di riferimento per i nuovi. Bisogna fare una bella preparazione con 30 allenamenti senza l’assillo del risultato, per fare quel lavoro che durante il campionato non si può fare, gettare le basi morali di gruppo, questo mi interessa, più che la parte atletica o tattica. Quando sono arrivato eravamo terzultimi e l'obiettivo era quello di salvarsi, l'abbiamo fatto in anticipo e forse potevamo fare qualcosa in più nel finale. - continua Pecchia – Arvedi ha creato un club strutturato e vuole una squadra propositiva, coraggiosa e con un'identità. Per la Serie A serve trovare la giusta identità e la continuità di risultati. Il club è strutturato, ha un ottimo centro sportivo e non manca nulla. La Serie B? È un campionato tosto, altamente competitivo che a gennaio cambia completamente. Braida? È un valore aggiunto per me e per il club. Con quello che ha fatto può solo insegnare: non lo conoscevo, è piacevole”.