Cremonese, piace Meccariello per la difesa. Ma l'operazione appare difficile

Non solo Luca Rossettini, anche un altro difensore del Lecce potrebbe fare le valigie in questa finestra di mercato. Si tratta di Biagio Meccariello, classe '91. Secondo quanto riferito da La Provincia il centrale sarebbe finito nel mirino della Cremonese, club alla ricerca di rinforzi per risollevarsi in classifica e andare alla caccia della salvezza. L'operazione però non appare semplice vista l'importanza che Meccariello riveste nella rosa di Corini.