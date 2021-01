tmw Lecce, Rossettini verso l'addio: vicina la chiusura della trattativa con il Padova

Luca Rossettini sta per tornare al Padova. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'esperto difensore, in uscita dal Lecce, è prossimo alla chiusura della trattativa che lo riporterà in biancoscudato, a 13 anni dalla sua ultima apparizione in Veneto: sciolte quindi le riserve contrattuali che dovevano definire l'operazione.