Cremonese, rammarico Pecchia: "Puniti da un errore evitabile, ripartiamo"

La Cremonese cade allo Zini contro un'ottima Salernitana e si complica da sola la via per la salvezza. Al termine della gara il tecnico grigiorosso Fabio Pecchia ha risposto alle domande dei giornalisti: «Sono arrabbiatissimo e dispiaciuto, non è semplice giocare contro una squadra matura come loro e trovare gli spazi. Il gol ha complicato le cose, c’è stata una grande reazione per ottenere un risultato che sarebbe stato strameritato, almeno il pareggio. Corriamo pochi pericoli e subiamo gol nelle piccole occasioni, bisogna restare sempre in gara. Sconfitta dura da digerire. Domani si riparte, questa gara deve dare indicazioni a tutto il gruppo. Sono avvelenato. Dovevamo adeguarci al loro gioco sulle seconde palle, per vincere contro squadre del genere devi giocare 100 minuti perché nei duelli sono più bravi di tutti. L’abbiamo fatto per lunghi tratti per poi scivolare su un episodio che ci ha fatto perdere. Il gol subito? Oggi abbiamo commesso un errore più grave rispetto a quello di Vicenza, più di attenzione e posizione che di tattica, una grandissima disattenzione. Bisogna solo lavorare, senza pensare al presunto rigore non concesso. Io devo correggere gli sbagli dei ragazzi e aiutarmi a crescere, a me sembra che Illuzzi abbia tenuto in pugno un match molto intenso".