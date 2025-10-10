Allegri miglior allenatore di settembre, De Siervo: "Ha cambiato da subito pelle al Milan"

Massimiliano Allegri ha conquistato il premio di miglior allenatore del mese di settembre grazie alle prestazioni del suo Milan, che ha sorpreso tutti per la solidità difensiva e la continuità dimostrate in questo inizio di campionato. Come accade sempre, anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la notizia, congratulandosi con il tecnico italiano.

Questo quanto dichiarato: "Nell’ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Il ritorno in panchina di Allegri ha restituito alla Serie A uno degli allenatori più titolati della sua storia, che con la sua conoscenza tattica, l’esperienza e la capacità di lettura delle partite sta riportando il Milan a lottare per i traguardi più prestigiosi".

La classifica di Serie A in questo momento sorride al Milan, che è terzo a 2 punti dalla vetta, occupata in questo momento da Napoli e Roma. L'Inter invece insegue a 4 lunghezze dalle capoliste.