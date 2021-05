Dionisi: "Mancuso e Bajrami hanno meritato la A. Spero la giochino con la maglia dell'Empoli"

Alla vigilia della sfida che potrebbe portare gli azzurri in Serie A, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky di due grandi protagonisti del campionato di Serie B: "Mancuso e Bajrami hanno la possibilità di entrare dalla porta principale in Serie A, possiamo raggiungere questo obiettivo e se fanno bene e se lo guadagnano sul campo penso possano fare bene anche nel livello superiore. Io sono al secondo anno di Serie B quindi forse non sta a me giudicare. Secondo me sono giocatori da Serie A, mi auguro tanto che sarà con l'Empoli. Approcceremo la sfida al Cosenza nel migliore dei modi e non credo che contro l'Ascoli abbiamo fatto male, ma solo un po' sotto le nostre possibilità".