Ds Reggina: "Se non arrivano richieste dalla A, Rivas e Folorunsho rimarranno con noi"

vedi letture

Come riferisce strettoweb.com, il Ds della Reggina Massimo Taibi ha parlato, nel corso della trasmissione Tutti Figli di Gallo, anche di trattative future per potenziare la rosa del club: "A luglio ho commesso alcuni errori, come ne commetterò altri. L’importante è cercare di riparare come fatto a gennaio e fare le cose con la consapevolezza di far bene. Poi ovviamente sono sempre i risultati a parlare. Il mio sogno è costruire una squadra come l’Empoli. E’ un mix di giovani ed esperti che danno soddisfazione a vederli giocare. Lafferty? Ero convintissimo che fosse un calciatore di categoria superiore, pensavo questo quando l’ho preso. In B quando fai la squadra devi avere anche la fortuna che il calciatore impatti bene, per lui non è stato così”.

Più nel dettaglio, ecco un punto sulla rosa: “Ho incontrato la scorsa settimana il procuratore di Stavropoulos a Milano. Ci sono i presupposti per chiudere, siamo a buon punto. Rivas è dell’Inter, loro contano molto su di lui. C’è il riscatto e il controriscatto. Sarà difficile trattenerlo se arriveranno sirene dalla A, altrimenti a parità di categoria resterà sicuramente con noi. Stessa cosa per Folorunsho. Sono contento anche per Nicolas, ma lo sono anche di Guarna e Plizzari, due ottimi portieri. Sto parlando già col procuratore del brasiliano per un prolungamento”.

E una nota conclusiva arriva: “Nel Palermo c’è un giocatore interessante. E’ un giovane. Basta guardare in attacco per capire, ma non posso dare altre indicazioni”.