Empoli, caos isolamento a un'ora dalla gara col Napoli: la ricostruzione. Atteso comunicato

Nella giornata di oggi è emersa la notizia di un caso Covid che potrebbe complicare i piani dell'Empoli in vista della gara contro il Napoli di questo pomeriggio. Sul volo da Lampedusa a Bologna del 4 gennaio è risultato un passeggero positivo e l'ASL ha fatto sapere al club azzurro che i contatti stretti (dovrebbero essere tre giocatori, l'allenatore e un membro dello staff) dovranno rimanere in isolamento in hotel (i cui dieci giorni termineranno domani). A breve ci sarà un comunicato dell'Empoli per far chiarezza.