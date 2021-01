Empoli, Corsi teme il Monza: "Non mi sorprenderebbe se facesse come il Benevento"

Intervistato da Radio Sportiva il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della lotta promozione spiegando di temere in particolare il Monza: “Siamo contenti del rendimento della squadra in un campionato molto equilibrato che potrebbe essere rotto dal Monza. La squadra di Brocchi ha mostrato qualche problema di adattamento alla categoria, ma non mi sorprenderebbe se alla fine facesse come il Benevento lo scorso anno. - conclude Corsi parlando di mercato – Al momento non c’è niente in ballo e se non succede nulla andremo avanti così. Siamo contenti della nostra squadra che è la più giovane del torneo”.