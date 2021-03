Empoli, Dionisi: "Mi aspetto un Vicenza diverso dall'andata. Dobbiamo continuare a correre"

Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Vicenza mettendo in guardia la squadra sull’avversaria di turno: “I biancorossi vengono da un buon momento e hanno dei valori, ma noi non abbasseremo la guardia perché si tratta di un partita difficile come in generale è tutta la Serie B. Mi aspetto un Vicenza diverso dall’andata, meno attendista e più aggressivo. Giocare per ultimi conoscendo i risultati delle altre e la classifica può essere uno stimolo, non credo sia un problema. Almeno per me non lo è. A marzo si decidono i campionati e bisogna continuare a correre, ma il traguardo è ancora lontano. - continua Dionisi parlando poi dello stato di forma dei suoi – Bajrami sta bene e si è allenato, sta trovando continuità, anche Nikolaou sta bene ed è a disposizione. Devo solo valutare se schierarlo dall’inizio o meno. Bandinelli? Spero rientri prima della sosta”.