Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali: torna dal 1' Bandinelli, ampio turn over per i salentini

Premiazione al "Castellani" per l'Empoli promosso in A, ma impegnato quest'oggi nell'ultimo turno di campionato: avversario di turno il Lecce, che ha ormai archiviato il discorso della promozione diretta e punta adesso al terzo posto per giocare i playoff in posizione più che privilegiata.

Padroni di casa senza troppe variazioni, ma si rivede dal 1' Bandinelli; sul versante leccese ampio turn over in vista spareggi. Sette, infatti, i cambi voluti da Corini rispetto all'ultimo match, per sperimentare il 3-4-1-2.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Pisacane, Dermaku, Meccariello, Gallo; Paganini, Hjulmand, Nikolov; Henderson; Rodriguez, Stepinski.