Entella, Paolucci: "Col Lecce pari importante. La salvezza? Verseremo ogni goccia di sudore"

Andrea Paolucci, centrocampista della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club ligure: “Il pareggio di Lecce? Venivamo da un momento in cui avevamo incassato gol banali. La gara contro il Lecce ci ha fatto capire che con quello spirito riusciamo a strappare punti anche alle squadre più blasonate. Servono però le vittorie, la classifica ce lo impone. Per chi è a Chiavari da più tempo sentiamo sulla pelle la responsabilità della salvezza. Fa male vedere questa classifica perché non siamo riusciti a regalare una stagione più tranquilla. Mancano ancora partite e posso assicurare che verseremo ogni goccia di sudore. La gara con l’Ascoli? E’ importante concentrarci e prepararci per quella che sarà a tutti gli effetti una finale”.