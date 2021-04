Frosinone, Grosso: "Sconfitta immeritata, granata bravi a sfruttare gli errori"

vedi letture

Ennesimo ko per il Frosinone che non sa più vincere. I ciociari cadono anche all'Arechi di Salerno per 1-0 e mantengono un margine di appena sette punti sulle zone calde. Al termine della gara il tecnico dei gialloblù Fabio Grosso ha commentato con rammarico il risultato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue parole raccolte da TuttoSalernitana.com: "Non meritavamo di perdere, abbiamo fatto qualcosa più della Salernitana nel primo tempo, nella ripresa non siamo rientrati come dovuto, abbiamo concesso campo agli avversari, poi dopo il gol diventa più complicato contro questa squadra. Abbiamo provato a fare qualcosa ma non è facile con questa Salernitana. Sapevamo che alla Salernitana piace sfruttare l'errore dell'avversario, noi dovevamo essere più cinici nel primo tempo quando meritavamo di più. Una volta in svantaggio è diventato tutto più complicato. Novakovich è uscito per un infortunio, peccato perché stava facendo una grande partita, stava mettendo in difficoltà gli avversari".