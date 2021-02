Frosinone, Nesta: "Ciano è fuori da tempo, ma è rientrato". Anche Tribuzzi e Brignola convocati

"Iemmello? Era tanto tempo che non giocava tre gare di fila e ha fatto bene dandoci gol e qualità. Ha bisogno di giocare per entrare in forma. Ieri è stato il primo giorno nel quale sono venuti insieme in campo col gruppo Brignola, Ciano e Tribuzzi. Camillo è fuori da tanto tempo, non so quanti minuti potrà avere nelle gambe. Sicuramente nelle prossime partite verrà impiegato, bisognerà vedere per quanto tempo. Lo stesso posso dire per Brignola e Tribuzzi". Così il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sugli infortunati.

In totale sono 23 i giocatori convocati per la trasferta di Cremona, coi rientri di Brignola, Tribuzzi e Ciano. Questa la lista completa:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Vettorel

Difensori: Zampano, Curado, Ariaudo, Salvi, Capuano, Vitale L., Brighenti

Centrocampisti: Gori, Vitale M., Boloca, Kastanos, Carraro, Rodhen, Maiello, Tribuzzi

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano