Frosinone, niente conferenza per Nesta. Il tecnico tornerà a parlare dopo la sfida contro il Lecce

Niente conferenza stampa della vigilia per Alessandro Nesta. Il tecnico del Frosinone nella giornata di oggi non rilascerà dichiarazioni in vista della sfida contro il Lecce, scontro molto delicato nella corsa alla promozione e ai play off. Non si tratta però d un silenzio stampa, ma solo una decisione dovuta al fatto che l’allenatore ha già parlato in più occasioni in settimana complice il turno infrasettimanale. Nesta infatti, come riporta Tuttofrosinone.com, tornerà in sala stampa dopo il match contro i salentini.