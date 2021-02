Frosinone, retroscena di mercato. Angelozzi: "Avrei voluto Murgia e Sprocati"

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il direttore dell’Area Tecnica Guido Angelozzi ha parlato anche dei giocatori che avrebbe voluto portare in Ciociaria senza però che le trattative si siano realizzate: "Ce ne sono stati due: uno è Murgia (SPAL, ndr) col quale abbiamo parlato per tanto tempo ma alla fine ho preferito non prenderlo perché non riuscivamo a far quadrare le cose e così abbiamo preferito puntare sui nostri a centrocampo. L’altro l’ho trattato per una settimana, era Sprocati (Parma, ndr) ma lui non voleva venire ed io stavo facendo una forzatura. Perché chi viene a Frosinone deve farlo con la voglia giusta. E allora ho preferito lasciare andare quella trattativa. Mi è dispiaciuto perché è un ottimo elemento”.