Grosso: "Non devo dimostrare niente. Ho scelto Frosinone, e non ho paura dell'esito finale"

Nella conferenza stampa di presentazione, riportata sui canali ufficiali del club, il neo tecnico del Frosinone Fabio Grosso ha parlato anche più del suo personale, con una nota anche al passato: "Non vengo con l’obiettivo per dimostrare qualcosa di me. Vengo per entrare in un groppo di giocatori bravi e cercare con loro di ottenere dei risultati. Abbiamo una grande responsabilità, rappresentare una Società seria che negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti. Io sento la responsabilità, mi piacerebbe la sentissero allo stesso modo anche i ragazzi, di rappresentare un qualcosa di importante. Io ieri ho fatto una camminata all’interno del mondo-Frosinone, partendo dallo stadio: merce rara nel nostro Paese. Ho conosciuto ancora meglio il Presidente ma non devo tessere le lodi di una persona che voi conoscete meglio di me. Per cui, ribadisco, sento questa responsabilità. E con i ragazzi dobbiamo fare bene insieme tutte le cose che affronteremo. Spesso ci si sofferma sul dettaglio finale del risultato, a me invece piace ricordare quello che in questi anni, sia del lavoro che facevo prima che quello di allenatore, tutto si costruisce ogni giorno, quotidianamente. Il risultato finale determina i giudizi, come è giusto che sia, però io ho sempre avuto sempre la lucidità di analizzare i miei percorsi e riconoscere i miei errori e cercare di migliorarmi. So benissimo che sono andato alla ricerca di sfide non facili però a me piace mettermi in discussione. Non ho paura del risultato finale perché conosco il percorso nei vari ambienti in cui sono stato. Più che altro mi piace dire ai ragazzi che non sempre metto tante regole perché vorrebbe dire che ci sono pochi valori, ma quelle poche mi piace farle rispettare. Sono passionale, ci metto energia in quello che faccio. Sono abbastanza ligio al dovere. Come ho detto anche all’inizio, mi piace capire dove ho fatto errori per migliorare. Penso di avere nella testa idee abbastanza chiare ma non ho la presunzione di voler stravolgere nulla. Ho la voglia di entrare in un gruppo che penso abbia delle qualità da dimostrare”.