Come stanno andando: Ascoli, Mosti arma per i finali di gara. Con un gol all'attivo

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Nicola Mosti all’Ascoli - Uno dei tanti acquisti sulla trequarti operati dall’Ascoli a gennaio è stato il calciatore del Monza che aveva calcato i campi della Serie C con la maglia della Juventus U23 nella prima parte di stagione collezionando 12 presenze con una rete. Salendo di categoria il classe ‘98 ha trovato meno spazio con una sola presenza da titolare sulle sei totali e quattro panchine. Usato spesso come arma da giocarsi a gara in corso, soprattutto nei finali di gara, il ragazzo è riuscito a trovare anche la via del gol contro il Pordenone regalando un punto prezioso ai suoi. La concorrenza lì davanti in fondo è altissima, ma nelle ultime gare Sottil sa di poter contare sulla classe dell’ex Juve per andare alla caccia della salvezza.

Nome: Nicola Mosti

Presenze: 6

Gol: 1

Assist: 0

Punti a Partita: 1,00