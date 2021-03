Come stanno andando: Empoli, Sabelli col contagocce. Ma con lui in campo non si perde

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Stefano Sabelli all'Empoli - Inserirsi in un ingranaggio collaudato e funzionante come quello della compagine di Alessio Dionisi è sicuramente molto semplice. Soprattutto se si è un calciatore con l'esperienza dell'ex Brescia. Al 'Rigamonti' l'avventura si era già chiusa, di fatto, l'este scorsa, e la proposta dell'Empoli era di quelle da non perdere. Al 'Castellani' il terzino classe 1993 si è visto in cinque occasioni (con un assist a referto), ma soprattutto ha dimostrato di essere utile e disponibile sia dal primo minuto che a gara in corso. Non è un caso, infatti, che con lui in campo gli azzurri non abbiano mai perso (4 vittorie e un pareggio)

Nome: Stefano Sabelli

Presenze: 5

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 2,60