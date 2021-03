Come stanno andando: Pisa, contro la SPAL la svolta di Marsura? Il gol è da record

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Davide Marsura al Pisa: la prestazione contro la SPAL prima della pausa, un gol e un assist nella terza gara iniziata dal primo minuto, hanno permesso all’attaccante di entrare nella storia come il primo calciatore a segnare con le maglie delle rivali Livorno e Pisa nella stessa stagione. L’inizio della sua avventura in nerazzurro è stato di ambientamento facendo la spola fra campo e panchina senza brillare molto, poi nelle ultime quattro gare – complice anche il Covid-19 che ha tolto qualche alternativa in avanti – ha trovato man mano più spazio fino alla brillante prestazione contro gli estensi che potrebbe cambiare il corso alla sua stagione nel rush finale di campionato.

Nome: Davide Marsura

Presenze: 8

Gol: 1

Assist: 1

Punti a Partita: 1,63