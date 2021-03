Come stanno andando: Vicenza, Lanzafame non ha perso il vizio. Già due le sue reti

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Davide Lanzafame al Vicenza: dopo cinque anni all’estero, soprattutto in Ungheria dove si è affermato bomber implacabile con le maglie di Honved e Ferencvaros, il classe ‘87 è tornato in Italia ripartendo dalla Serie B per dimostrare che quei gol non erano affatto casuali. Nonostante non sia un titolare inamovibile – cinque volte su otto è subentrato – il giocatore ha dimostrato di saper far male in fase offensiva e di ben integrarsi coi compagni sia agendo nei due di punta sia da esterno offensivo quando le condizioni lo richiedono. Sono due i gol messi a segno di cui uno che ha permesso di portare a casa i tre punti nel derby veneto contro il Chievo. Uno invece l’assist nel pareggio contro la Salernitana in cui ha risposto presente a Di Carlo che lo ha inserito nel finale per cambiare il corso della gara.

Nome: Davide Lanzafame

Presenze: 8

Gol: 2

Assist: 1

Punti a Partita: 1,50